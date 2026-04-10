Справа про корупцію. Ексзаступник Шойгу отримав 19 років ув’язнення

Суд засудив колишнього заступника глави Міноборони РФ Павла Попова до 19 років ув’язнення суворого режиму у справі про корупцію під час будівництва парку «Патріот». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Крім того, Попова позбавили звання генерал-полковника, державних нагород та оштрафували на 85 млн рублів.

69-річний обвинувачений брав участь у засіданні за допомогою відеозв'язку, йому дозволили не вставати під час оголошення вироку у зв'язку зі станом здоров'я. Свою провину він не визнав за жодним із пунктів звинувачення. Процес проходив у закритому режимі.

Попова звинувачували у шахрайстві, службовій фальсифікації, незаконному обігу зброї, у двох епізодах отримання особливо великого хабаря та трьох епізодах перевищення службових повноважень.

За версією слідства, Попов десять років незаконно безкоштовно проживав у відомчій квартирі на Фрунзенській набережній у Москві та користувався позашляховиком Lexus LX570, який дістався йому корупційним шляхом. Також йому інкримінували розкрадання на будівництві парку «Патріот» 25 млн рублів: за версією обвинувачення, він вніс до кошторису неправдиві відомості про виконання робіт, і на ці гроші звів на своїй ділянці «Зірка» під Красногорським двоповерховий житловий будинок, лазню, гараж; придбав меблі та сантехніку, встановив паркан і систему відеоспостереження.

Крім того, як підрахувало обвинувачення, у 2014-2024 роках він отримав хабарі на загальну суму 45 млн рублів від генерального директора ВАТ «Бамстройпуть» за загальне заступництво під час проведення будівельних робіт.

Понад десять років Попов був заступником ексміністра оборони Сергія Шойгу. У червні 2024 року Попова звільнили з військової служби, а ще через два місяці його затримали.

Раніше колишній перший заступник міністра оборони РФ Руслан Цаліков був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про створення злочинного угруповання.

До слова, 23 квітня 2024 року у Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова за підозрою у хабарництві. Його помістили під варту. А вже 24 квітня, Басманний суд Москви відправив Іванова у СІЗО.

Також у Росії було затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію.

Як повідомлялося, корупція залишається однією з головним проблем російської армії, тож після затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова Кремль може взятися й за інших російських чиновників.