В Україні екопорушення будуть фіксувати з космосу

Зйомка також зможе фіксувати транспорт порушників

Державна екологічна інспекція буде відстежувати незаконні вирубки лісу та розробки кар’єрів за допомогою аерокосмічної зйомки. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Державна екологічна інспекція буде відстежувати екологічні правопорушення за допомогою аерокосмічної зйомки», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що у рамках співпраці з Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління інспекція буде отримувати дані дистанційного зондування землі, які навчальному закладу надає Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

За допомогою аерокосмічних знімків зможуть:

виявляти незаконні розробки кар’єрів, масові вирубки лісу та інші екологічні порушення;

незаконні розробки кар’єрів, масові вирубки лісу та інші екологічні порушення; фіксувати транспорт, на якому пересувались порушники;

оцінювати загальну екологічну ситуацію в ретроспективі, порівнюючи знімки за різні періоди;

проводити інвентаризацію та оцінку якості земель.

«Це все дозволить Держекоінспекції точніше фіксувати злочини проти довкілля та швидше знаходити винуватців. А ретроспективний аналіз допоможе зрозуміти, на яких територіях потрібно проводити посилений контроль», – вказано у повідомленні.

Проєкт моніторингу запускають у пілотному режимі.

«Для реалізації цього пілотного проєкту буде створено спільний центр з Державною екологічною академією та Держекоінспекцією. Згодом, сподіваюся, запустимо такий аерокосмічний моніторинг на постійній основі», – зазначив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо, що на Сумщині поліція викрила незаконну вирубку лісу.

Також, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

Крім того, на Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривень.

До слова, на Вінниччині виявлена незаконна вирубка більше сотні дерев.