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Морозиво не допоможе. Що їсти та пити у спеку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Експерти радять їсти страви, котрі майже повністю складаються з води 
фото з відкритих джерел

Гарячий супчик здатний охолодити та підтримати баланс води, а от морозиво підніме температуру вашого організму

На Україну насувається аномальна спека, яка вже захопила частину Європи. «Главком» зібрав добірку продуктів, страв та напоїв, які можна їсти, щоб освіжитися. 

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко каже, що гарячий супчик здатний охолодити та підтримати баланс води, а от морозиво підніме температуру вашого організму й зробить вам іще спекотніше. 

Клопотенко пояснює, що спека переживається через те, що різниця між температурою на вулиці та нашої власною скорочується. Нормальна температура нашого організму – близько 37, однак ми те тепло самі собі виробляємо й віддаємо надлишкове назовні. Коли ж температура ззовні так само висока, віддавати тепло стає складніше, а тому вже в 25-27 градусів нам стає неприємно спекотно. Щоб порятуватися від спеки ми починаємо активно пітніти, охолоджуючи самі себе. Із потом ми втрачаємо воду і, якщо вчасно не поповнимо її нормальний запас в організмі, почуватимемося геть погано.

Тому експерти радять їсти літні страви з двох типів продуктів: тих, котрі майже повністю складаються з води та підтримують водний баланс, і тих, котрі змушують вас пітніти, самоохолоджуючись. 

Що їсти у спеку?

Листя салату

Вміст води в продукті складає 96%. Приблизно 70 г салату містить більше чверті склянки води. Невеликий вміст клітковини робить салат також досить поживним, як на свою вагу. Тож такий перекус і зволожить вас, і трішки охолодить, і ще й робитиме це з такою салатною легкістю.

Гостра їжа

Гострі страви підвищують внутрішню температуру та змушують нас більше пітніти, а піт чудово охолоджує організм. А суп майже повністю складається з води, що поповнить її баланс в організмі. 

Огірки, томати, кабачки та селера

Усі ці овочі майже повністю складаються з води, вміст котрої сягає 94-95% усієї ваги. І огірки, і томати, і кабачки з селерою досить низькокалорійні, але завдяки клітковині – поживні. 

Кавун і полуниця

Загалом більшість літніх фруктів і ягід на 80-90% складаються з води та будуть чудово підтримувати баланс води в організмі. Однак кавун і полуниця тут абсолютні лідери. Відносно великі порції цих двох ягід містять дуже мало калорій, сприяючи ситості, знижуючи апетит і охолоджуючи.

Що пити у спеку?

Кокосова вода

Кокосова вода – корисний напій, котрий до всього ще й чудово зволожує та охолоджує. Дослідження показують, що ця вода є чудовим засобом регідрації, а завдяки високому вмісту електролітів гарно працює під час і після фізичних навантажень і тренувань. При цьому кокосова вода не містить усіх тих добавок і цукру, котрі є в лимонадах і подібних напоях, тож вона буквально стане одним із найкращих рішень у спеку.

Знежирене молоко та натуральний йогурт

Ці молочні продукти на 88-91% складаються з води, тому можуть чудово поновлювати водний баланс в організмі. Кілька досліджень показали, що молоко з низьким вмістом жиру допомагає людям залишатися зволоженими після тренування навіть краще, ніж спортивні напої та вода. Частково це пов’язано з вмістом електролітів і білка в молоці, які можуть допомогти компенсувати втрату рідини організмом.

Продукти яких варто уникати

У спеку варто уникати споживання:

  • морозива, холодних чаїв або кави. Гостра їжа допомагає охолоджуватися через піт, а холодна їжа навпаки підіймає температуру тіла. Ми їмо чи п’ємо щось холодне, температура тіла падає, тому організм починає виділяти більше тепла, щоб зігрітися назад. Врешті ефект від прохолодного напою чи морозива не триває довго, і зовсім скоро нам стає ще спекотніше;
  • алкоголю. Усі алкогольні напої є дуже сечогінними, а часті походи в туалет позбавляють нас необхідної в організмі рідини;
  • сечогінні продукти. Усе те ж саме, що і з алкоголем: часті сечовипускання дорівнюють дегідрації в спекотні дні.

Нагадаємо, вже 22 липня стовпчики термометрів можуть піднятися до рекордних +40°C і навіть трохи вище.

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Теги: прогноз погоди погода спека

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