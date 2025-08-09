В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня
В Україні без опадів, лише місцями короткочасні дощі
У суботу, 9 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду. Без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише у північній частині вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 23-28°, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.
Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».
9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір».
Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.