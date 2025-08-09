Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня

В Україні без опадів, лише місцями короткочасні дощі

У суботу, 9 серпня в Україні синоптики прогнозують спекотну погоду. Без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише у північній частині вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 16-21°; вдень 23-28°, на Закарпатті та у південній частині країни 28-33°.

В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень без опадів Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°.

Цього тижня, з 4 по 10 серпня у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, 6 серпня у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва: починає працювати виставка «Іван Марчук. Пробудження».

9 серпня Музей гетьманства запрошує на пішохідну екскурсію «Стежками козацького Подолу». Театр на Подолі запрошує на виставу «Золоті дівчата».Театр на Михайлівській пропонує відвідати виставу «Кефір, зефір і кашемір». 

Для любителів музики цього тижня підготували свої концерти Max Barskih, Руслана, також відбудеться музичний вечір просто неба від «Люкс ФМ» із Олею Поляковою.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози
В Україні сильна спека: прогноз погоди на 16 липня
16 липня, 05:33
Тепліше повітря почне надходити вже в неділю
Греція готується до аномальної спеки: названо дату
18 липня, 22:00
Україну накриє спека понад 40 градусів
Україну накриє спека понад 40 градусів
15 липня, 11:00
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
У Києві оголошено штормове попередження
18 липня, 07:02
У Києві хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, по області місцями грози
В Україні хмарно з проясненнями, дощитиме: прогноз погоди на 20 липня
20 липня, 05:45
Прогноз погоди на 22 липня
В Україні дощитиме: погода на 22 липня
22 липня, 06:03
Прогноз погоди на 25 липня
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 25 липня
25 липня, 06:01
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
У Києві з ночі і вранці – гроза. Яку погоду обіцяють синоптики 28 липня
28 липня, 08:49
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 31 липня
31 липня, 06:01

Події в Україні

Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ
Диверсія «Атеш» у Ростові-на-Дону паралізувала військові перевезення РФ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня
Сили оборони взяли у полон 32 окупанти: вони розповіли, чому пішли на війну
Сили оборони взяли у полон 32 окупанти: вони розповіли, чому пішли на війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
21K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
7850
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters
6550
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні
4110
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua