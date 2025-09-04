4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 4 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 вересня, у світі відзначають Всесвітній день тхеквондо та Всесвітній день сексуального здоров'я. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Вавили, єпископа Антіохії, та пророка Мойсея.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День митного брокера в Україні

4 вересня, Україна відзначає День митного брокера – свято, встановлене на честь затвердження першого нормативно-правового документа, що регламентує діяльність цих фахівців, у 1992 році.

Митні брокери є ключовими гравцями у сфері зовнішньоекономічної діяльності, надаючи підприємствам необхідну допомогу та експертизу у митному оформленні товарів під час їх перевезення через кордон.

Їхня робота включає повний супровід процесу митного оформлення, включаючи підготовку документів, розрахунок митних платежів, взаємодію з митними органами та контроль за дотриманням усіх необхідних процедур.

Завдяки митним брокерам компанії можуть значно спростити та пришвидшити процес митного оформлення, уникнути помилок та затримок, а також забезпечити відповідність усім вимогам законодавства.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день тхеквондо

Світ відзначає Всесвітній день тхеквондо – свято, присвячене корейському бойовому мистецтву, що поєднує в собі фізичну міць та духовну глибину. Дата святкування була встановлена у 2006 році на честь визнання тхеквондо олімпійським видом спорту у 1994 році.

Тхеквондо, що дослівно перекладається як «шлях ноги та кулака», є унікальним поєднанням технік ударів руками та ногами, витончених рухів та філософії самовдосконалення. Це не просто спорт, а цілісна система, що сприяє розвитку фізичної сили, витривалості, координації, а також дисципліни, поваги та самоконтролю. Всесвітній день тхеквондо – це чудова нагода відзначити внесок цього бойового мистецтва у розвиток мільйонів людей по всьому світу, а також популяризувати його цінності та філософію.

Всесвітній день сексуального здоров'я

Світ відзначає Всесвітній день сексуального здоров'я, який цього року проходить під гаслом «Згода». Це важлива подія, що нагадує про право кожної людини на позитивний та шанобливий підхід до сексуальності, а також про важливість взаємної згоди у будь-яких інтимних стосунках.

Сексуальне здоров'я – це не лише відсутність хвороб чи дисфункцій, а й стан фізичного, емоційного та соціального благополуччя, пов'язаний із сексуальністю.

Воно включає право на отримання інформації, освіту, доступ до послуг з охорони репродуктивного здоров'я, а також свободу від дискримінації, насильства та примусу.

Цьогорічна тема «Згода» підкреслює, що будь-який сексуальний контакт має відбуватися лише за взаємною добровільною згодою всіх учасників. Це означає, що кожна людина має право сказати «так» або «ні» у будь-який момент, незалежно від попередніх стосунків чи обіцянок.

Всесвітній день сексуального здоров'я – це нагода привернути увагу до важливості сексуальної освіти, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, та боротьби з сексуальним насильством. Це також час для відкритого та чесного діалогу про сексуальність, позбавленого стигми та упереджень.

Глобальний день пошуку талантів

Це день, коли ми висловлюємо вдячність тим «мисливцям за головами», які знаходять та приваблюють найкращих фахівців до наших компаній.

Рекрутери, менеджери з найму та HR-спеціалісти – це справжні чарівники, здатні розгледіти потенціал у кожному кандидаті та знайти ідеальну пару «людина-компанія». Вони – ключовий елемент успіху будь-якого бізнесу, адже саме від їхньої роботи залежить, хто стане частиною команди та сприятиме розвитку організації.

У цей святковий день фахівці з пошуку талантів збираються на різноманітні заходи: тренінги, семінари, нетворкінг-події. Це чудова можливість обмінятися досвідом, дізнатися про нові методи рекрутингу та просто поспілкуватися з колегами. А багато компаній влаштовують внутрішні святкування, щоб відзначити та нагородити своїх найкращих «мисливців».

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Вавили

Він був видатним християнським діячем III століття. Він став єпископом сирійської Антіохії 237 року і служив там протягом 13 років.

Під час правління імператора Декія, який був відомий своєю жорстокістю до християн, Вавила був ув’язнений і страчений 250 року. Перед смертю він попросив, щоб разом із його тілом поховали і кайдани, які він носив з любові до Христа. Його мученицька смерть стала символом стійкості та віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо день сонячний, то осінь буде теплою і триватиме ще чотири тижні.

Багато жолудів на дубах віщує сніжну зиму.

Якщо в лісі багато горіхів, а грибів мало, зима буде холодною.

Високі мурашники також провіщають дуже холодну зиму.

Історичні події

1837 – американський винахідник Семюел Морзе розробляє електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе);

1870 – після зречення Наполеона III, котрий здався у полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголошують у Парижі Третю республіку і формують уряд національної оборони;

1885 – у Нью-Йорку відкривається перше у США кафе самообслуговування;

1886 – останній американський індіанець-воїн, Джеронімо, здається в Аризоні, після ув'язнення він стає фермером та радником армії США;

1888 – американець Джордж Істмен отримує патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась у рулон, і реєструє свою торгову марку – «Кодак» ;

1920 – головний отаман Армії УНР С.Петлюра затверджує «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають», де вперше викладає концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки;

1928 – затверджують новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933 року;

1938 – створюють Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолює Степан Росоха;

1991 – над будинком Верховної Ради у Києві вперше піднімають жовто-блакитний прапор;

2018 – офіційно завершується мультсеріал Adventure Time.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Афанасій, Василь, Єрофій, Гаврило, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Олексій, Олександр, Фелікс, Федір та Аріадна.