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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 8:16 в усіх областях України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, в понеділок, 8 липня 2024 року, російська армія здійснила масований ракетний обстріл України, випустивши понад 40 ракет по різних містах, включаючи Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та дитячу лікарню.

До слова, російська крилата ракета Х-101, що влучила в київську дитячу лікарню «Охматдит» на початку минулого тижня була не випадковою. Росія вже давно обирає лікарні мішенню у війнах, які вона веде в Україні, Сирії та Чечні, і мета у неї проста, хоча й жахлива: залякати населення, щоб люди чинили тиск на свої уряди й змусили їх капітулювати

Читайте також: Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Теги: тривога

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