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Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Станом на 12:12 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляють про зліт Міг-31К.

Станом на 12:12 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин фото 1

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.

Теги: окупанти війна ракета

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