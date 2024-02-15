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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: «Главком»

Громадянам слід пройти в укриття

У ніч проти 15 лютого у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів російських загарбників зі стратегічної авіації.

Повітряну тривогу оголошено в Києві та, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Житомирській областях.

 У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету з півдня в напрямку Херсонщини.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Росії з аеродрому Оленья злетіли кілька бомбардувальників Ту-95мс.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.

Теги: тривога Київ росія

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