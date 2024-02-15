В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Громадянам слід пройти в укриття
У ніч проти 15 лютого у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів російських загарбників зі стратегічної авіації.
Повітряну тривогу оголошено в Києві та, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Житомирській областях.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракету з півдня в напрямку Херсонщини.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у Росії з аеродрому Оленья злетіли кілька бомбардувальників Ту-95мс.
Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.
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