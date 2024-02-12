Надто гарні хлопці. Російська мережа «ЛʼЕтуаль» рятується від підозр у гей-пропаганді

Рік тому на співробітника мережі вже скаржились через макіяж та манікюр

Працівникам чоловічої статі запропоновано використовувати мінімальну кількість косметики в робочий час





Керівників мережі магазинів «ЛʼЕтуаль» попросили уважніше стежити за зовнішнім виглядом чоловіків-консультантів через скарги клієнтів на ЛГБТ-пропаганду. Про це йдеться в листі юридичного відділу компанії «Алькор і ко» (володіє мережею «ЛʼЕтуаль»), який опублікувала політологиня Катерина Шульман.

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У листі юристи компанії зазначили, що «з урахуванням нинішньої політики держави», співробітники і магазини мережі можуть бути притягнуті до відповідальності за статтею про пропаганду ЛГБТ.

«З метою мінімізації ризиків рекомендуємо запропонувати візажистам/консультантам чоловічої статі використовувати мінімальну кількість косметики в робочий час і більш натуральні кольори в макіяжі, не привертаючи зайву увагу клієнтів», – йшлося в розсилці.

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Як лист опинився в розпорядженні Шульман, вона не уточнила. У мережі магазинів ситуацію не коментували.

Зазначимо, раніше мережу звинувачували у подібному. Рік тому в соцмережах опублікували пост із фото співробітника пермського магазину «Л'Етуаль», який був із макіяжем та нафарбованими нігтями.

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав екстремістською та заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Хоча правозахисники стверджують, такого руху не існує.

Суддя Верховного суду РФ Олег Нефьодов задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання екстремістською організацією «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». При цьому у своєму позові Мін’юст РФ не пояснював, що таке «рух ЛГБТ», хто ним керує і яка його структура. Верховний суд розглядав позов у закритому режимі чотири години. На засіданні не було нікого, окрім представників самого Мін'юсту.

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Ще до прийняття цього рішення, наприкінці листопаду житель російського Снєжинська написав скаргу до поліції через блакитний прапор з веселкою на футбольному матчі команд дитячих садків, побачивши в ньому пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків серед дітей.

А вже на початку лютого п'ять діб адміністративного арешту отримала мешканка Нижнього Новгорода. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, які сидять на райдугах.