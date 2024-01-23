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В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години
фото: glavcom.ua

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Станом на 13:23 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою, а саме із загрозою застосування балістичного озброєння.

Як повідомляли Повітряні були можливі пуски ракет з Ту22м3 з Липецької області, РФ.

О 13:30 карта тривог виглядала так:

В Україні повітряна тривога через загрозу балістики тривала понад пів години фото 1

О 14:01 у Києві та низці областей почалися відбої повітряної тривоги.

Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

Як повідомлялося, начальник КМВА Сергій Попко, станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано.

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Теги: тривога

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