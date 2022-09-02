В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Зафіксовано активність ворожої авіації
У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації.
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.
Карта повітряний тривог зараз виглядає так:
Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.
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