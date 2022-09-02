В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)

Зафіксовано активність ворожої авіації

У багатьох областях лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації.

Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.

Карта повітряний тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.