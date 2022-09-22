В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту
У багатьох областях лунають сирени. Терміново прослідуйте в укриття цивільного захисту.
Можливі пуски ракет.
Станом на зараз тривога оголошена у таких областях:
Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.
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