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В Україні оголошена повітряна тривога

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошена повітряна тривога
фото: Главком

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 2:57 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою та загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена повітряна тривога фото 1
фото: https://alerts.in.ua/

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.

Теги: тривога окупанти

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