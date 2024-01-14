Масштабна повітряна тривога в Україні тривала пів години

Ворог піднімав у небо Міг-31

Приблизно о 12:30 в усій Україні завили сирени повітряної тривоги. О 13:02 масштабну тривогу скасовано.

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Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку на всій території країни. За даними повітряників, з російського аеродрому Моздок злітав бомбардувальник Міг-31.

Мапа тривог станом на 12:32 має такий вигляд:

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Нагадаємо, що станом на ранок 14 січня Росія тримає в Чорному морі 11 кораблів. За даними Військово-морських сил ЗСУ, така кількість, імовірно, свідчить про початок навчань.

Триває 690-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення.