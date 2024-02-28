У Києві повітряна тривога тривала менше пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:36 у Києві оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

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Згодом о 21:57 у столиці оголосили відбій ракетної загрози.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, триває 735-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.