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Застосунок «Повітряна тривога» отримає важливу функцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Застосунок «Повітряна тривога» отримає важливу функцію
Додаток сповіщатиме про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону
фото з відкритих джерел

Нова функція з’явиться в оновленій версії додатка 6.0

У застосунку «Повітряна тривога» після оновлення з’являться додаткові сповіщення про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону. Про це повідомила компанія-розробниця додатка Ajax.

Пресслужба компанії зазначила, що нова функція з’явиться в оновленій версії додатка 6.0. Окрім цього, у програмі з’явиться налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!» Також програма надсилатиме сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Крім того, розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на головний екран телефона.

Загалом у додатку доступні сповіщення про початок та завершення п'ять типів тривог:

  • повітряна тривога;
  • артилерійський обстріл;
  • вуличні бої;
  • хімічна загроза;
  • радіаційна небезпека.

Нагадаємо, у Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області.

До слова, робота Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади торкнеться мостів та реакції громадського транспорту в столиці на повітряні тривоги.

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Теги: тривога ракета технології безпілотник

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