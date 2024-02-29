Застосунок «Повітряна тривога» отримає важливу функцію

Додаток сповіщатиме про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону

Нова функція з’явиться в оновленій версії додатка 6.0

У застосунку «Повітряна тривога» після оновлення з’являться додаткові сповіщення про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону. Про це повідомила компанія-розробниця додатка Ajax.

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Пресслужба компанії зазначила, що нова функція з’явиться в оновленій версії додатка 6.0. Окрім цього, у програмі з’явиться налаштування гучності сповіщення «Підвищена небезпека!» Також програма надсилатиме сповіщення, якщо повідомлення «Підвищена небезпека!» перестають надходити.

Крім того, розробники випустили окремий застосунок-віджет «Мапа тривог», який можна додати на головний екран телефона.

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Загалом у додатку доступні сповіщення про початок та завершення п'ять типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

Нагадаємо, у Харкові сирени повітряної тривоги вмикатимуть тільки в разі небезпеки для міста, а не для всієї області.

До слова, робота Тимчасової спеціальної комісії щодо розслідування функціонування київської влади торкнеться мостів та реакції громадського транспорту в столиці на повітряні тривоги.