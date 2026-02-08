Росіяни обстріляли Херсон з РСЗВ: є постраждалі

Внаслідок атаки поранення отримали три жінки

Пізно ввечері 7 лютого, близько 23:10, окупаційні війська завдали чергового удару по житлових кварталах Херсона. Під ворожим вогнем опинився Корабельний район міста, який росіяни атакували з реактивних систем залпового вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на Херсонську ОВА.

Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали три жінки. Двох потерпілих, віком 86 та 44 роки, госпіталізували до медичного закладу. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. У жінок діагностовано закриті черепно-мозкові травми, вибухові травми та контузії (акубаротравми).

Третій постраждалій, 76-річній місцевій жительці, допомогу надали оперативно на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася. Спеціальні служби продовжують документувати наслідки чергового теракту проти цивільного населення.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. Внаслідок чого постраждали люди.

За даними влади, унаслідок ворожого удару 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця дістали вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Як відомо, щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ перешкоджають відновленню теплопостачання в місті. Про це повідомляє заступник глави Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За словами чиновника, без централізованого теплопостачання залишаються 470 багатоквартирних будинків, підключених до цієї мережі. Триває робота над альтернативними варіантами подачі централізованого тепла. Деталі цих рішень поки що не розголошують з міркувань безпеки. «Ми розглядаємо декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди мали змогу чимось опалювати свої оселі», – каже він.

До слова, упродовж останніх тижнів російські окупанти інтенсивно атакують Херсонську ТЕЦ, зокрема бʼють дронами, артилерією та іншими видами озброєння. Цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції.