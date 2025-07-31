Київ 30 липня встановив погодний рекорд

30 липня у столиці випала рекордна кількість опадів – 47,1 мм

У Києві зафіксовано новий погодний рекорд, що стосується кількості опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 30 липня у столиці випала рекордна кількість опадів – 47,1 мм.

Цей показник значно перевищив попередній рекорд для цієї ж дати, який був встановлений у 1991 році і становив 23,2 мм. Таким чином, новий рекорд виявився на 23,9 мм більшим.

У Києві за добу випало 69 % місячної норми опадів інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

У перерахунку на місячну норму, за одну добу 30 липня в Києві випало 69% від середньої місячної норми опадів. Це є надзвичайно великим показником для кінця липня і свідчить про інтенсивність опадів, що спостерігалися в місті.

«Главком» повідомляв, що внаслідок залпових злив у Києві спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм. За даними «Київавтодору», за деякими адресами було зафіксовано локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській.