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    Події в Україні

    В Україні створено табір для військовополонених росіян

    На Заході України створили&nbsp;табір для військовополонених росіян, яких найближчим часом не передаватимуть на обмін - В Україні створено табір для військовополонених росіян
    На Заході України створили табір для військовополонених росіян, яких найближчим часом не передаватимуть на обмін
    фото з відкритих джерел

    Росіян, які тільки потрапили до полону або є плани їх обміняти, розміщують в установах Мінюсту

    На Заході України створили табір для військовополонених росіян, яких найближчим часом не передаватимуть на обмін. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

    «Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну», – сказав міністр.

    Росіян, які тільки потрапили до полону або є плани їх обміняти, розміщують в установах Мінюсту.

    Малюська також зазначив, що рівень утримання військовополонених «трохи краще, ніж утримання ув'язненого чи засудженого»: у них є доступ до Червоного Хреста, краще харчування та засоби гігієни.

    Раніше повідомлялося, що українська сторона після закінчення боїв готова звільнити російських військовополонених, але залишає за собою право притягати їх до відповідальності.

    Нагадаємо, що народні депутати з фракції «Слуга народу» ініціювали врегулювання процедури обміну засуджених військовополонених російської армії.

    Згідно з документом, особа, щодо якої прийнято рішення про обмін звільняється від відбування покарання. При цьому суд направляє засудженого для подальшого відбування призначеного покарання у разі, якщо не було здійснено його обміну.

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    Теги: росія окупанти міністр війна Україна табір окупація Денис Малюська #stoprussia
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    В Україні створено табір для військовополонених росіян