В Україні тривога: Росія підняла в небо винищувачі

Літаки піднялися у небо з аеродрому «Мачущилі» у Білорусі

Сьогодні, 25 січня, в Україні вдруге за день оголошено масштабну тривогу, бо у Білорусі зафіксовано зліт російських МіГ-31К. Літаки є ймовірними носіями гіперзвукових ракет «Кинджал». Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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Літаки піднялися у небо з аеродрому «Мачущилі» у Білорусі близько 13:50.

Нагадаємо, в Україні в 14:00 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією польоту зі сходу.

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Також сьогодні о 9 ранку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Спочатку в небо піднявся літак далекого радіолокаційного стеження А-50. А згодом до нього приєднався носій ракет «Кинджал» Міг-31.

До слова, триває 336-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.