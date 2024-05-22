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Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
У фільтраційних таборах загарбники перевіряють українців на лояльність окупаційній владі
фото ілюстративне

Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України

У російському Поволжі розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, які вміщатимуть сотні людей, розповідає Центр національного спротиву.

«Кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій», – йдеться у повідомленні.

Центр повідомляє, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупантам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Насамперед йдеться про ретельні догляди на блокпостах – загарбники перевіряють особисті речі та документи мирних громадян.

Такі заходи окупанти разом із місцевими колаборантами проводять з метою виявлення осіб з проукраїнськими позиціями. Також росіяни збирають списки на підприємствах, установах та організаціях для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт. З цією ж метою загарбники проводять і побудинкові обходи.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили стеження і прослуховування приватних розмов і телефонних дзвінків місцевих жителів. За даними Центру національного спротиву йдеться як й про обладнання для прослуховування розмов на вулиці (шляхом запису у закладах, зупинках), так й прослуховування телефонних дзвінків. Останні прослуховуються або в автоматичному режимі за ключовими словами, так й в ручному режимі у випадку «нелояльних мешканців».

Як повідомлялося, журналісти дослідили, як викраденим українським дітям «прищеплюють» любов до Росії. 2442 дитини за перші півтора року повномасштабної незаконно вивезли з окупованих українських міст до Білорусі у дитячі табори.

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Теги: росія окупанти паспорт документи українці

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