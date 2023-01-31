В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В України 31 січня вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги. Про небезпеку стало відомо об 12:50. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. Громадянам слід негайно пройти в укриття.

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На території Білорусі зафіксовано активність російської авіації. У небо злетіли літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, а також винищувач супроводу. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.