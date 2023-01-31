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В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

В України 31 січня вдруге за день лунає сигнал повітряної тривоги. Про небезпеку стало відомо об 12:50. Моніторингові групи повідомляють про активність ворожої авіації. Громадянам слід негайно пройти в укриття.

На території Білорусі зафіксовано активність російської авіації. У небо злетіли літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, а також винищувач супроводу. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Нагадаємо, противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках - обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій.

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