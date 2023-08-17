Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

У рамках нового пакету допомоги Україні буде надано запасні частини і товари першої необхідності на суму до 1,1 млрд шведських крон

Сьогодні, 17  серпня, парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні 13-го пакета військової допомоги на суму понад 3,2 млрд шведських крон (понад $2,9 млн). Про це повідомляється у пресрелізі на сайті парламенту Швеції.

Шведський уряд зазначив, що в рамках нового пакету допомоги Україні буде надано запасні частини і товари першої необхідності на суму до 1,1 млрд шведських крон.

Окрім цього, на суму до 2,15 млрд буде передано боєприпаси та компоненти до них, обладнання для розмінування та транспортні засоби.

У пресрелізі додали, що у зв’язку із допомогою Україні, витрати на оборону у Швеції будуть збільшені на 545 млн шведських крон у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Швеція продає США ракети Amraam, які будуть передані Україні.

Також стало відомо, що уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T.

Триває 540-ва  доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: розмінування боєприпаси парламент системи ППО Швеція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон зможе проводити розвідку та розмінування
Інженери створюють незвичайні підводні дрони для розмінування територій
11 серпня, 18:40
Польща дуже добре заробляє на експорті товарів до України
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
8 серпня, 07:26
Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16? Зеленський назвав терміни
Коли розпочнеться навчання українських пілотів на F-16? Зеленський назвав терміни
2 серпня, 20:25
Виробники зможуть виготовляти дві такі машини щомісяця
Перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію (фото)
2 серпня, 10:57
Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року
У найближчі дні Верховна Рада продовжить воєнний стан та мобілізацію – нардеп
26 липня, 09:02
За словами Мантурова, обсяги виробництва техніки та озброєння РФ у 2023 році перевищили торішні показники
Росія заявляє, що за рік збільшила випуск боєприпасів у 12 разів
25 липня, 10:58
ЄС нарощує виробництво боєприпасів
Євросоюз збільшить виробництво боєприпасів та ракет для України
25 липня, 01:51
США оголосять новий пакет військової допомоги на $400 млн Україні
США оголосять новий пакет військової допомоги на $400 млн Україні
22 липня, 02:35
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
Трамп пригрозив Європі за допомогу Україні
19 липня, 16:19

Політика

Чи вступить Білорусь у війну? Лукашенко визнав неміч своєї армії
Чи вступить Білорусь у війну? Лукашенко визнав неміч своєї армії
Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину
Епічна поразка росіян під Києвом. Лукашенко вигадав причину
США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Навального
США ввели санкції проти деяких ФСБшників, причетних до отруєння Навального
Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Швеція продає США ракети Amraam, які будуть передані Україні
Швеція продає США ракети Amraam, які будуть передані Україні
Чехія дозволила допуск американських військових на свою територію
Чехія дозволила допуск американських військових на свою територію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Коли закінчиться війна? Що обіцяли Буданов, Резніков, Арестович: найгучніші заяви
15K
Ракетна небезпека: в Україні вчетверте за день лунає тривога
9915
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
7332
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
5639
Депутат від Партії угорців України, який перебуває у розшуку, уник покарання
5224
У Києві патрульна поліція хоче витратити 145 млн грн на новий департамент: чому це погана новина для водіїв

Новини

Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Сьогодні, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту