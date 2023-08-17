Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні

У рамках нового пакету допомоги Україні буде надано запасні частини і товари першої необхідності на суму до 1,1 млрд шведських крон

Сьогодні, 17 серпня, парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні 13-го пакета військової допомоги на суму понад 3,2 млрд шведських крон (понад $2,9 млн). Про це повідомляється у пресрелізі на сайті парламенту Швеції.

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Шведський уряд зазначив, що в рамках нового пакету допомоги Україні буде надано запасні частини і товари першої необхідності на суму до 1,1 млрд шведських крон.

Окрім цього, на суму до 2,15 млрд буде передано боєприпаси та компоненти до них, обладнання для розмінування та транспортні засоби.

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У пресрелізі додали, що у зв’язку із допомогою Україні, витрати на оборону у Швеції будуть збільшені на 545 млн шведських крон у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Швеція продає США ракети Amraam, які будуть передані Україні.

Також стало відомо, що уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T.

Триває 540-ва доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.