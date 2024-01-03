Чотири країни-члени НАТО придбають рекордну кількість ракет до Patriot
Країни НАТО уклали угоду про закупівлю ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot на $5,5 млрд
Чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив пресофіцер НАТО Маттіаса Айхенляуба у Twitter та пресслужба Агенства НАТО із закупівель та постачання (NSPA).
«Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України. Оцінена в $5,5 млрд, це одна з найбільших закупівель в історії Агентства НАТО із закупівель та постачання (Nspa)», – написав Айхенляуб.
При цьому в NSPA уточнили, що підтримають коаліцію країн, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (Gem-T).
«Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями Rtx (Nyse: Rtx) та Mbda. Для забезпечення виробництва та постачання Comlog розширить виробничі потужності з випуску ракет Gem-T в Європі», – сказано в повідомленні Nspa.
Нагадаємо, найближчим часом Японія офіційно ухвалить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилання протиповітряної оборони України.
До слова, 14 грудня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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