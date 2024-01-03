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Чотири країни-члени НАТО придбають рекордну кількість ракет до Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чотири країни-члени НАТО придбають рекордну кількість ракет до Patriot
Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України
фото з відкритих джерел

Країни НАТО уклали угоду про закупівлю ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot на $5,5 млрд

Чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив пресофіцер НАТО Маттіаса Айхенляуба у Twitter та пресслужба Агенства НАТО із закупівель та постачання (NSPA).

«Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України. Оцінена в $5,5 млрд, це одна з найбільших закупівель в історії Агентства НАТО із закупівель та постачання (Nspa)», – написав Айхенляуб.

При цьому в NSPA уточнили, що підтримають коаліцію країн, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (Gem-T).

«Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями Rtx (Nyse: Rtx) та Mbda. Для забезпечення виробництва та постачання Comlog розширить виробничі потужності з випуску ракет Gem-T в Європі», – сказано в повідомленні Nspa.

Нагадаємо, найближчим часом Японія офіційно ухвалить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилання протиповітряної оборони України.

До слова, 14 грудня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Читайте також: Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться
Теги: війна системи ППО ракета Patriot НАТО

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