Чотири країни-члени НАТО придбають рекордну кількість ракет до Patriot

Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України

Країни НАТО уклали угоду про закупівлю ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot на $5,5 млрд

Чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив пресофіцер НАТО Маттіаса Айхенляуба у Twitter та пресслужба Агенства НАТО із закупівель та постачання (NSPA).

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«Союзники по НАТО об'єднуються, щоб закупити до 1000 ракет ППО Patriot на тлі війни Росії проти України. Оцінена в $5,5 млрд, це одна з найбільших закупівель в історії Агентства НАТО із закупівель та постачання (Nspa)», – написав Айхенляуб.

При цьому в NSPA уточнили, що підтримають коаліцію країн, до якої входять Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія, з контрактом на загальну кількість до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced Missiles (Gem-T).

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«Агентство уклало контракт на виробництво та постачання з COMLOG, спільним підприємством Raytheon, компаніями Rtx (Nyse: Rtx) та Mbda. Для забезпечення виробництва та постачання Comlog розширить виробничі потужності з випуску ракет Gem-T в Європі», – сказано в повідомленні Nspa.

Нагадаємо, найближчим часом Японія офіційно ухвалить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилання протиповітряної оборони України.

До слова, 14 грудня Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.