В Україні затримується рух низки потягів: названо причину

Відставання від графіка руху поїздів становить до двох годин

Сьогодні, 30 березня, на 1-2 години затримується рух поїздів далекого слідування та приміських через крадіжку електрокабелю на станції «Дарниця» в Києві.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Через крадіжку електрокабелю і, відповідно, закритий сигнал світлофора на станції «Дарниця» поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіка на 1-2 години», – йдеться в повідомленні.

Наразі затримано поїзди далекого слідування:

№150 Ходорів – Полтава (+1.02);

№1/2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52);

№137 Сватове – Хмельницький (+ 1.04);

№19/20 Попасна – Київ (очікується на + 0.20);

№712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).

Затримуються приміські поїзди

№6902 Київ – Ніжин (+ 0.52);

№6804 Київ – Яготи (+ 0.53);

№6901 Ніжин – Київ (+ 1.13).

Адміністрація залізниці прогнозує, що на відновлення кабелю та нормалізацію руху знадобиться до двох годин.

Нагадаємо, 29 березня зійшло з рейок кілька вагонів поїзду Київ–Запоріжжя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного потягу «Інтерсіті» Київ – Запоріжжя біля міста Славгород.