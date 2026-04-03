Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гегсет звільнив начальника штабу армії США для реалізації «бачення Трампа»

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр оборони США Піт Хегсет (ліворуч) та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж
фото: AP

Ренді Джордж ветеран воєн у Перській затоці, Афганістані та Ірані, був помічником ексглави Міноборони Ллойда Остіна

Міністр оборони США Піт Гегсет відправив у відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Офіційне підтвердження вже надав речник Пентагону Шон Парнелл, зазначивши, що 41-й очільник штабу «негайно залишає посаду». Хоча термін повноважень Джорджа, призначеного ще Джо Байденом, мав тривати до 2027 року, нова адміністрація вирішила замінити його на більш лояльну фігуру.

За даними джерел CBS News, причиною такого рішення стало бажання Гегсета бачити на цій ключовій посаді людину, яка беззаперечно втілюватиме стратегічне бачення президента Дональда Трампа та керівництва Пентагону. Ренді Джордж, 61-річний ветеран воєн у Перській затоці, Афганістані та Ірані, раніше обіймав посаду помічника ексглави Міноборони Ллойда Остіна, що, ймовірно, стало додатковим фактором для його усунення в межах кадрових чисток.

Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника штабу призначено генерала Крістофера Ланєва. Його кандидатура є цілком зрозумілою для нинішньої вертикалі влади: раніше він був військовим помічником самого Гегсета, а у 2022-2023 роках командував елітною 82-ю повітряно-десантною дивізією. Наразі оборонне відомство висловило Джорджу вдячність за десятиліття служби, проте його термінова відставка підкреслює радикальну зміну військового керівництва США.

Як відомо, через місяць після початку військової кампанії проти Ірану роль міністра оборони Піта Гегсета в адміністрації Дональда Трампа стала максимально чіткою: він є головним публічним захисником рішень президента та «обличчям» Пентагону на телебаченні. 

Перед початком перших бомбардувань, коли радники зазвичай наголошують на ризиках – таких як закриття Ормузької протоки чи економічний шок – Гегсет применшував ці загрози та активно підтримав ідею спільної з Ізраїлем операції. 

Нагадаємо, під час виступу в Білому домі президент США зазначив, що міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн висловили розчарування перспективою перемир’я з Іраном.

За словами Трампа, військове керівництво було налаштоване виключно на остаточну перемогу, тоді як сам він вважає конфлікт фактично виграним і близьким до врегулювання.

Теги: армія Дональд Трамп США Піт Гегсет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua