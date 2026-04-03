Гегсет звільнив начальника штабу армії США для реалізації «бачення Трампа»

Ренді Джордж ветеран воєн у Перській затоці, Афганістані та Ірані, був помічником ексглави Міноборони Ллойда Остіна

Міністр оборони США Піт Гегсет відправив у відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Офіційне підтвердження вже надав речник Пентагону Шон Парнелл, зазначивши, що 41-й очільник штабу «негайно залишає посаду». Хоча термін повноважень Джорджа, призначеного ще Джо Байденом, мав тривати до 2027 року, нова адміністрація вирішила замінити його на більш лояльну фігуру.

За даними джерел CBS News, причиною такого рішення стало бажання Гегсета бачити на цій ключовій посаді людину, яка беззаперечно втілюватиме стратегічне бачення президента Дональда Трампа та керівництва Пентагону. Ренді Джордж, 61-річний ветеран воєн у Перській затоці, Афганістані та Ірані, раніше обіймав посаду помічника ексглави Міноборони Ллойда Остіна, що, ймовірно, стало додатковим фактором для його усунення в межах кадрових чисток.

Тимчасовим виконувачем обов'язків начальника штабу призначено генерала Крістофера Ланєва. Його кандидатура є цілком зрозумілою для нинішньої вертикалі влади: раніше він був військовим помічником самого Гегсета, а у 2022-2023 роках командував елітною 82-ю повітряно-десантною дивізією. Наразі оборонне відомство висловило Джорджу вдячність за десятиліття служби, проте його термінова відставка підкреслює радикальну зміну військового керівництва США.

Як відомо, через місяць після початку військової кампанії проти Ірану роль міністра оборони Піта Гегсета в адміністрації Дональда Трампа стала максимально чіткою: він є головним публічним захисником рішень президента та «обличчям» Пентагону на телебаченні.

Перед початком перших бомбардувань, коли радники зазвичай наголошують на ризиках – таких як закриття Ормузької протоки чи економічний шок – Гегсет применшував ці загрози та активно підтримав ідею спільної з Ізраїлем операції.

Нагадаємо, під час виступу в Білому домі президент США зазначив, що міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн висловили розчарування перспективою перемир’я з Іраном.

За словами Трампа, військове керівництво було налаштоване виключно на остаточну перемогу, тоді як сам він вважає конфлікт фактично виграним і близьким до врегулювання.