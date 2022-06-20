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рус
    Події в Україні

    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)

    Малюська побував у таборі, де утримуються російські військовополонені - В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    Малюська побував у таборі, де утримуються російські військовополонені
    фото: Facebook Мін'юсту

    Рашисти, які потравили у полон, працюють у деревообробній промисловості

    Державна кримінально-виконавча служба облаштувала більш ніж кількадесят місць для утримування російських військовополонених. Усього в Україні (у кожному регіоні) відкрили 51 дільницю для полонених рашистів, а на заході країни розпочав роботу повноцінний табір. Фото табору військовополонених опублікувала Facebook-сторінка Міністерства юстиції.

    Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що у таборі військовополонені РФ не просто перебувають до певного моменту, а й працюють. «Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», – зазначив член уряду. Полонені при цьому можуть вільно пересуватися по усій території табору.

    Дільниці ж облаштовані у слідчих ізоляторах, де полонені окупанти ізольовані від засуджених та взятих під варту.

    «Умови тримання як у таборі, так і у дільницях для тримання військовополонених, правила поводження з цими особами відповідають їх статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права», – запевнив Малюська.

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    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)
    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)

    Нагадаємо, що у травні звільнений з полону російський окупант заявив, що хоче повернутися на війну.

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    Теги: росія окупанти війна Міністерство юстиції полон Україна Денис Малюська #stoprussia
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    В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)