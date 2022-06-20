В яких умовах утримуються російські військовополонені (фото)

Рашисти, які потравили у полон, працюють у деревообробній промисловості

Державна кримінально-виконавча служба облаштувала більш ніж кількадесят місць для утримування російських військовополонених. Усього в Україні (у кожному регіоні) відкрили 51 дільницю для полонених рашистів, а на заході країни розпочав роботу повноцінний табір. Фото табору військовополонених опублікувала Facebook-сторінка Міністерства юстиції.

Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що у таборі військовополонені РФ не просто перебувають до певного моменту, а й працюють. «Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», – зазначив член уряду. Полонені при цьому можуть вільно пересуватися по усій території табору.

Дільниці ж облаштовані у слідчих ізоляторах, де полонені окупанти ізольовані від засуджених та взятих під варту.

«Умови тримання як у таборі, так і у дільницях для тримання військовополонених, правила поводження з цими особами відповідають їх статусу та базуються на вимогах норм міжнародного гуманітарного права», – запевнив Малюська.

Нагадаємо, що у травні звільнений з полону російський окупант заявив, що хоче повернутися на війну.