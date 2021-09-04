В яких випадках е-паспорт не спрацює: пояснення міграційної служби
Є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів
Цифрові копії біометричних паспортів у застосунку «Дія» мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом. Однак є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів. Про це повідомляє Державна міграційна служба.
Обмеження на використання електронних паспортів в «Дії» є при:
- перетині державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
- в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї;
- в’їзду, перебуванні, проживанні або пересуванні у межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України.
Водночас цифровий паспорт у «Дії» можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:
- подорожі залізницею або літаком у межах України;
- медичне обслуговування;
- здійснення банківських операцій;
- отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг;
- підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів
- придбання окремих товарів у магазині, коли покупцеві треба підтвердити свій вік.
Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.