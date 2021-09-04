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    В яких випадках е-паспорт не спрацює: пояснення міграційної служби

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    Існують обмеження на використання електронних паспортів - В яких випадках е-паспорт не спрацює: пояснення міграційної служби
    Існують обмеження на використання електронних паспортів
    Фото Мінцифри

    Є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів

    Цифрові копії біометричних паспортів у застосунку «Дія» мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом. Однак є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

    Обмеження на використання електронних паспортів в «Дії» є при:

    • перетині державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;
    • в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї;
    • в’їзду, перебуванні, проживанні або пересуванні у межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України.

    Водночас цифровий паспорт у «Дії» можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:

    • подорожі залізницею або літаком у межах України;
    • медичне обслуговування;
    • здійснення банківських операцій;
    • отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг;
    • підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів
    • придбання окремих товарів у магазині, коли покупцеві треба підтвердити свій вік.

    Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.

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    Теги: паспорт Державна міграційна служба громадянство
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    В яких випадках е-паспорт не спрацює: пояснення міграційної служби