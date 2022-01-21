Активісти закликають одеський ресторан скасувати концерт Басти

Російський виконавець-пропагандист знову зібрався в Україні

Виконавець Баста, який активно підтримує політику Путіна та аннексию Криму, знову зібрався з концертом в Україні. Співак запланував виступ в Одеському ресторані «Хмари» на День закоханих – 14 лютого. Місцевий активіст Дем'ян Ганул на своїй сторінці у Facebook заявив, що якщо власник ресторану не скасує концерт, його бізнес чекатимуть на серйозні неприємності.

«Якщо Андрій має мізки та проукраїнську позицію, то скасує концерт окупанта. Інакше на його бізнес чекають серйозні випробування, «Хмари» не єдиний заклад Зарічанського. Вакуленко приїхав і поїде, а вам жити у цьому місті!» – написав Ганул.

Нагадаємо, Баста давав концерти в окупованому Криму, за що 2017 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну. Коли термін сплив, у червні 2021-го він приїхав з концертами до Києва. Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять цьому реперу перетинати російсько-український кордон.

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан 27 червня побував в одеському клубі «Ібіца», де виступав скандальний російський репер Баста.

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили Басті подарунок.

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