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    В Одесі затримали громадянина Росії, якого засуджено до довічного в США (відео)

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    Чоловік незаконно потрапив на територію України - В Одесі затримали громадянина Росії, якого засуджено до довічного в США (відео)
    Чоловік незаконно потрапив на територію України
    фото: npu.gov.ua

    Злочинця-росіянина затримали в Одес

    В Одесі правоохоронці впіймали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

    Як з’ясували оперативники, громадянин Росії обвинувачується у грошових махінаціях, «вибиванні» боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві, наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук.

    48-річного громадянина Росії було затримано в Одесі. За даними слідства, він незаконно в’їхав на територію України. Наразі цю інформацію перевіряють.

    Українські правоохоронці одразу повідомили про затримання росіянина компетентні органи Сполучених Штатів Америки.

    До слова, на днях суд арештував посадовця Офісу генпрокурора, який вимагав хабар у $150 тис.

    Також екснардепа з «Блоку Петра Порошенка» спіймали на шахрайстві.

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    Теги: Національна поліція України США Одеса арешт злочин злочинець розшук
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    В Одесі затримали громадянина Росії, якого засуджено до довічного в США (відео)