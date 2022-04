Міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine зібрала уже понад $10 млрд

Світова програма Stand up for Ukraine була запущена на прохання Зеленського урядом Канади та Єврокомісією

Програма стартувала 26 березня за підтримки Джастіна Трюдо, Анджея Дуди та Урсули фон дер Ляєн

Президент Володимир Зеленський висловив у Twitter вдячність за це президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, премʼєр-міністру Канади Джастіну Трюдо та організації Global Citizen.

Міжнародна ініціатива Stand up for Ukraine зібрала вже понад 10 млрд доларів за майже два тижні існування.

«Це – важливий внесок у підтримку України після навали РФ. Дякую кожному та кожній, хто долучається. Зробимо це разом!», – написав він.

Щиро дякую @vonderleyen, @JustinTrudeau та @GlblCtzn за підтримку , мільйонів українок і українців. Ініціатива #StandUpForUkraine вже зібрала понад $10 млрд. Це – важливий внесок у підтримку України після навали РФ. Дякую кожному та кожній, хто долучається. Зробимо це разом! https://t.co/7YxbZAYCEk — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2022

Світова програма Stand up for Ukraine була запущена на прохання президента України урядом Канади та Єврокомісією 26 березня. Ця програма мобілізує уряди, компанії та громадян для збору фінансової допомоги Україні.

Упродовж марафону 9 квітня вдалося зібрали 9,1 мільярда євро допомоги. Ще один мільярд євро на підтримку України додав Європейський банк реконструкції та розвитку. У ньому узяли участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський.

Окрім політиків та дипломатичних установ до акції долучилися або підтримали світові зірки шоубізнесу. Серед них: Біллі Айліш, Елтон Джон, Селін Діон, Maneskin, Fall Out Boy, Katy Perry, Kesha, Metallica, Майлі Сайрус, Оззі Осборн, Panic! At The Disco, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Tame Impala тощо.