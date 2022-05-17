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    Події в Україні

    Верховна Рада оригінально відреагувала на перемогу Kalush у «Євробаченні»

    &laquo;Ще одна визначна перемога попереду!&raquo;, &ndash; ідеться у підписі до логотипу - Верховна Рада оригінально відреагувала на перемогу Kalush у «Євробаченні»
    «Ще одна визначна перемога попереду!», – ідеться у підписі до логотипу
    фото: Верховна Рада України/Facebook

    Логотип парламенту у Facebook прикрасила яскрава рожева панамка

    Верховна Рада України оригінально відреагувала на перемогу в «Євробаченні» гурту Kalush Orchestra. Так, логотип парламенту у Facebook прикрасила яскрава рожева панамка – аксесуар, у якому виступав на конкурсі соліст гурту Олег Псюк.

    «Ще одна визначна перемога попереду!», – ідеться у підписі до логотипу.

    На сцені «Євробачення» артисти виступали в розкішних автентичних українських вбраннях, поєднаних із сучасними речами. Рожеву панаму Олег Псюк носить вже давно, вона є важливою та впізнаваною частиною образу, тому її вирішили залишити для конкурсу.

    Також ще до «Євробачення» Kalush Orchestra випустили лімітовану колекцію панам. У мерч увійшли два види з вишитими назвами Kalush та Kalush Orchestra. Вартість одного виробу – 500 грн.

    Раніше Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra виконали свій хіт Stefania на кордоні України. Їх зустрічали люди з букетами жовто-блакитних квітів та гучними оплесками.

    Гурт, під час виконання пісні, разом з прикордонниками, розгорнули прапор України.

    Нагадаємо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022»: переможницею конкурсу стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

    Під час виступу Kalush на сцені «Євробачення» закликав урятувати бійців із «Азовсталі» (відео).

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    Теги: трагедія росія окупанти Євробачення Верховна Рада війна Олексій Гончаренко прапор Іспанія Велика Британія Україна Facebook окупація час #stoprussia Kalush Orchestra
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    Верховна Рада оригінально відреагувала на перемогу Kalush у «Євробаченні»