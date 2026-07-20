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Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: агент ФСБ та його 17-річний спільник отримали вироки

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: агент ФСБ та його 17-річний спільник отримали вироки
Зловмисників затримали «по гарячих слідах» упродовж доби після теракту
фото: СБУ

Один з виконавців теракту отримав довічне ув’язнення

За матеріалами Служби безпеки України довічне ув’язнення та 15 років тюрми отримали двоє агентів ФСБ, які здійснили теракт біля ТЦК у Кам’янці-Подільському в лютому 2025 року, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників «по гарячих слідах» упродовж доби після теракту і задокументували їхній зв’язок з російською спецслужбою.

Як з’ясувало розслідування, засудженими є завербовані ворогом місцевий наркозалежний та студент місцевого професійного коледжу, якому на момент вчинення злочину було 17 років.

Обох фігурантів рашисти завербували через телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Зловмисники діяли окремо один від одного, але виконували вказівки одного спільного куратора від ФСБ.

За його інструкцією неповнолітній агент виготовив саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією та начинив його металевими гайками для посилення уражаючої дії. Після цього зловмисник залишив саморобну бомбу у заздалегідь підготовленому схроні і «прозвітував» російському спецслужбісту.

Другий зрадник мав дістати вибухівку зі схованки і доставити її до районного ТЦК для підриву. Для виконання завдання ворога агент спочатку провів дорозвідку поблизу військового об’єкта і встановив там замасковану телефонну камеру із віддаленим доступом для ФСБ.

Побоюючись, що рашисти ліквідують його як «зайвого свідка», він «втемну» доручив кур’єру доставити вибухівку на місце запланованого теракту під виглядом звичайної поштової посилки.

Після прибуття працівника сервісу доставки на «локацію» рашисти дистанційно підірвали вибухівку, внаслідок чого чоловік загинув на місці події та ще 7 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами контактів із ФСБ, а також знаряддя і комплектуючі для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав обох агентів винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України:

Агента-виконавця теракту засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Другому зраднику, з урахуванням, що на момент вчинення злочину він не досяг повноліття, суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, теракт у Кам'янець-Подільському стався 5 лютого 2025 року. Внаслідок теракту загинув кур'єр, який був відправлений «передати речі військовому».

Того ж року СБУ викрила диверсантів, які планували підірвати саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі Миколаївського обласного ТЦК. Одним із фігурантів виявився 38-річний мешканець Кіровоградщини, який мав спорядити вибухові пристрої та закласти їх у схрони. Після чого російський куратор передав геолокацію тайників безпосередньому виконавцю запланованого теракту, яким виявився 18-річний мешканець Київщини.
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Теги: Хмельниччина теракт СБУ вирок

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Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: агент ФСБ та його 17-річний спільник отримали вироки
Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському: агент ФСБ та його 17-річний спільник отримали вироки
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