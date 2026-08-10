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Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад (фото)
Росіяни знищили за ніч всі АЗС в Опішнянській громаді
фото: ДСНС

Заправки повністю зруйновані та не підлягають відновленню

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Опішнянській громаді Полтавської області знищені всі автозаправні станції. Також пошкоджено чотири приватні домоволодіння. Про це повідомив голова громади Микола Різник, пише «Главком».

За його словами, заправки повністю зруйновані та не підлягають відновленню. «Сьогодні вночі повиносили нам всі заправки в Опішнянській громаді. Не залишилось у нас відновлення, не підлягають, рознесли «шахедами»», – сказав Різник.

Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад (фото) фото 1
фото: ДСНС
Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад (фото) фото 2
фото: ДСНС
Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад (фото) фото 3
фото: ДСНС

Він додав, що внаслідок атаки постраждали чотири домоволодіння. Загиблих немає. Голова громади закликав мешканців, чиї будинки розташовані поблизу АЗС і які ще не дочекалися комісії, звернутися до селищної ради, щоб зафіксувати пошкодження та отримати допомогу.

«Спочатку винесли заправки в Харківській області, в Сумській області. Зараз дійшли до Полтавської, тому я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок», – заявив він.

Напередодні голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що росіяни атакували Полтавський район ударними безпілотниками. Він зазначив, що зафіксовано влучання по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню. Унаслідок атаки виникли пожежі, які підрозділи ДСНС уже ліквідували.

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Теги: Полтава обстріл АЗС Полтавщина

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