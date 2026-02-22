Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі

Наразі точна кількість постраждалих уточнюється

У Львові правоохоронці розслідують обставини нічного вибуху в центрі міста, який офіційно кваліфікували як терористичний акт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську обласну прокурату.

Інцидент стався о 00:30, коли екіпаж патрульної поліції прибув на виклик про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Одразу після приїзду правоохоронців пролунав перший вибух, а коли на допомогу прибув другий екіпаж – стався ще один.

Внаслідок атаки загинула 23-річна працівниця поліції. Вибуховою хвилею та уламками було серйозно пошкоджено службове авто патрульних, а також цивільний транспортний засіб, що стояв поруч. Наразі точна кількість постраждалих уточнюється, на місці працюють численні бригади швидкої допомоги.

Слідчо-оперативна група та прокурори Львівської обласної прокуратури проводять фіксацію доказів на місці події. Кримінальне провадження відкрито за статтею про терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Досудове розслідування доручено Службі безпеки України у Львівській області.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що потужний вибух, який сколихнув центр міста, був терористичним актом.

Як відомо, Служба безпеки України кваліфікує вибух автомобіля 16 лютого у Київському районі Одеси як терористичний акт. Відкрито кримінальне провадження.

За попередніми даними слідства, вибух стався о 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Постраждав водій автомобіля, його госпіталізовано.