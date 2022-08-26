Над Антонівським мостом піднімається дим (відео)

На шляхопроводі вчора також було спекотно

Рашисти не зможуть користуватися мостом і перевозити зброю

Удень 26 серпня над Антонівським мостом, що з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню, помітний дим.

Офіційної інформації щодо ситуації наразі немає, однак місцеві мешканці пишуть, що перед цим чутні були вибухи.

Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 м, загальна ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м.

Нагадаємо, ЗСУ вранці 25 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту. Окупанти не можуть його ані використовувати, ані ремонтувати, «оскільки ремонтні бригади теж евакуйовані, усвідомлюючи, що вогневий контроль не припиняється».

Перд цим учора вранці біля Антонівського мосту знову лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка.