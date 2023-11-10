Вибухи в Криму: є влучання в казарму та ймовірно катери

В міноборони Росії стверджують, що нібито збили над Кримом два безпілотники

Триває розбір завалів ворожої казарми

У Чорноморському в тимчасово окупованому Криму є влучання по ворожій казармі. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що на місці влучання російські рятувальники розбирають завали.

Крім того, в морі працюють водолази, тому що ймовірно є попадання по ворожих катерах.

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У той же час, в міноборони Росії стверджують, що нібито збили над Кримом два безпілотники.

Нагадаємо, що у Чорноморському вночі чули мінімум чотири вибухи.

9 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України готують нові операції у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено портову інфраструктуру заводу «Затока» та російський ракетний корвет «Аскольд».

4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

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Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.