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Нардепи пропонують посилити покарання за напад на медиків і рятувальників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепи пропонують посилити покарання за напад на медиків і рятувальників
Нардепи пропонують карати за напад на медпрацівників, фахівців із реабілітації та рятувальників позбавленням волі на строк від 5 до 12 років
фото з відкритих джерел

Автори законопроєкту пропонують доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями – 3501 та 3502

У Верховній Раді пропонують посилити кримінальну відповідальність за напад на медпрацівників, фахівців із реабілітації та рятувальників. На відміну від правоохоронців і журналістів, ці спеціалісти під час виконання службових обов'язків не захищені законом.

Депутати зареєстрували відповідний законопроєкт № 10221, який передбачає, що за такі злочини каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 12 років. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Автори законопроєкту пропонують доповнити статті Кримінального кодексу новими статтями – 3501 та 3502. Вони розширюють перелік професій, дії щодо представників яких каратимуть посилено. Йдеться про медичних працівників, працівників системи «екстренки», аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників.

Документ також передбачає, що:

  • погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна каратиметься виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк;
  • умисне заподіяння побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження каратиметься обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк чи позбавленням волі на строк від 5 до 12 років;
  • вбивство або замах на вбивство каратиметься позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі;
  • захоплення або тримання як заручника каратиметься позбавленням волі на строк від 8 до 15 років.

Посилення відповідальності зрівняє медиків із правоохоронцями та військовими і може зменшити кількість нападів на них, переконаний Радуцький. За його словами, наразі якщо справа про напад на фельдшера швидкої і доходить до суду, то здебільшого такі дії трактують як хуліганство.

«Такий законопроєкт став нагальною потребою. За останній місяць відбулося декілька резонансних нападів на медиків. У Черкасах відвідувачі караоке-клубу погрожували працівникам «екстренки», які надавали допомогу чоловіку з черепно-мозковою травмою. В Одесі невідомі напали з ножем на фельдшера швидкої. У Харкові п’яний чоловік побив працівника швидкої та поліцейську», – перелічив випадки депутат.

Зазначимо, за перший рік повномасштабної війни кількість українських медиків скоротилася на 14%.

Нагадаємо, Михайло Радуцький вважає, що реабілітація та психологічна допомога є галузями медицини, які через війну потребують змін.

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Теги: Михайло Радуцький медик рятувальники депутат Верховна Рада

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