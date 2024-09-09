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За тиждень ДТЕК повернув світло понад 311 тис. родин після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За тиждень ДТЕК повернув світло понад 311 тис. родин після обстрілів
Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження
фото: dtek.com

За тиждень енергетики повернули світло понад 311 тис. родин після ворожих атак – ДТЕК

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло понад 311 тисячам родин у 104 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Найбільше – на Дніпропетровщині, яка все частіше потерпає від ворожих обстрілів, що регулярно пошкоджують електромережі та залишають без світла мешканців області. Минулого тижня нашим фахівцям тут вдалося повернути світло для 213,2 тис. родин. 

На Донеччині так само зберігається вкрай важка ситуація через постійні бойові дії. Минулого тижня під час виконання своїх обов'язків поранень тут зазнали двоє енергетиків. Попри постійну небезпеку фахівці енергокомпанії продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення ремонтів. З 2 по 8 вересня вдалося відновити електропостачання у домівках 95,8 тис. родин.  

Продовжує страждати від ворожих атак і Одещина. Тут минулого тижня енергетики відновили світло для 2,4 тис. родин, чиї домівки були знеструмлені внаслідок ворожих атак. 

«Енергетики продовжують тримати енергетичний фронт ось уже 929 день. З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 14,1 млн* родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів», – зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі. 

Енергетики ДТЕК Мережі роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.  

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.

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Теги: ДТЕК електроенергія Україна енергетика

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