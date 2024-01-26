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Жінки б'ють на сполох: клініки повинні утилізувати заморожену сперму загиблих військових

Христина Петренко
glavcom.ua
Жінки б'ють на сполох: клініки повинні утилізувати заморожену сперму загиблих військових
Дружини позбавлені права народити бажану дитину від полеглого чоловіка
фото ілюстративне

«Держава примушує вдів шукати «обхідні шляхи», щоб мати таку бажану дитину від коханого чоловіка, який загинув» 

На рівні законодавства українським жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. Володимир Зеленський підписав відповідний закон наприкінці листопада 2023 року.

Згідно із ним, «у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією». 

Дружини полеглих воїнів б'ють на сполох, адже вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Одну з історій родили загиблого військовослужбовця розповіла адвокатка Олена Бабіч.

«На днях консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим, як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи – договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув.

Нагадаю – нещодавно наші законодавці так сильно переймались за фінансову складову кріоконсервації біологічного матеріалу військовослужбовців, що прийняли закон, яким… заборонили використовувати сперму військового після його загибелі (!). З березня клініки будуть зобовʼязані її утилізовувати.

От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?!», – написала правозахисниця. 

Жінки б'ють на сполох: клініки повинні утилізувати заморожену сперму загиблих військових фото 1

Вона обурена тим, що держава, замість того, щоб запропонувати легальний варіант, примушує вдів шукати «обхідні шляхи», щоб мати таку бажану дитину від коханого чоловіка, який загинув, захищаючи цю саму державу.

Медійниця Олеся Остаф'єва на своїй сторінці у Facebook висловилась щодо цього випадку. Вона пише, що найбільш гидко те, що заборона та знищення біоматеріалу мотивується тим, щоб не виплачувати і не надавати пільги як дітям загиблих військовослужбовців.

«Ми кожного дня пишемо некрологи і кажемо, що гинуть найкращі, знищуючи при цьому генофонд героїв, ми кричимо, що у нас катастрофа з демографією і у нас за 20 років економічно активне населення не зможе утримувати країну, закриваючи можливість народити від коханих чоловіків їхнім вдовам, ми на міжнародних майданчиках вимагаємо визнати агресію Росії геноцидом, а самі чинимо так само», – написала вона.

Жінки б'ють на сполох: клініки повинні утилізувати заморожену сперму загиблих військових фото 2

До слова, Остаф'єва нарахувала серед ініціаторів закону 13 жінок.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового.

Згідно із ним, право на виплату мають:

  • діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;
  • діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;
  • батьки (усиновлювачі);
  • онуки;
  • один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
  • жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
  • утриманці загиблого (померлого).

Раніше «Главком» розповідав, що деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу. Так сталось із Анною Масленніковою, яка народила дитину після загибелі свого коханого, офіцера-десантника, старшого лейтенанта та командира роти Вадима Гаврисюка. Вони не встигли взяти шлюб, і жінка, яка всю вагітність виношувала пекучий біль втрати через загибель нареченого, змушена доводити, що її малюк – це справді син військового.

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Теги: Верховна Рада закон пільги фронт вагітність

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