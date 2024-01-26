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Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк

Катерина Іванова
glavcom.ua
Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
фото з відкритих джерел

Юридичний радник проаналізував Закон України та зауважив, що у ньому не йдеться про спеціальну диверсію щодо військових

Закон не регулює заборону використовувати заморожений біоматеріал, він більше про оплату послуг зі зберігання репродуктивних клітин. Про це повідомив Даниїл Попков, юридичний радник.

Раніше адвокатка Олена Бабіч поширила інформацію, що вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Це спричинило інформаційних спалах. Юрист, Даниїл Попков, проаналізував Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство). Його виновки скасовують «зраду» навколо цього Закону.

«Зміни в Законі про те, що військові тепер отримують право на безоплатне зберігання матеріалу, в порядку зазначеному Кабміном. Це значить, що раніше за це люди платили власним коштом, а за цим законом за це тепер зможе платити держава за бажанням людини. Але це буде в майбутньому і за трьох умов: ухвалення постанови, наявність коштів у держбюджеті, подання відповідної заяви від військового», – зауважив Даниїл Попков.

Він наголосив, що в Законі вказано, що кошти на цю програму мають закласти лише у 2025 році, тобто поки нічого не зміниться. Стаття 11 Закону до якої вносяться зміни – це про додаткові гарантії, пільги для військових, а не обовʼязки чи обмеження.

«Про утилізацію. Положення про утилізацію клітин стосується людей, які у майбутньому скористаються послугою зберігання за рахунок бюджету. І не стосується тих, хто оплачує це за власний рахунок. Порядок утилізації, її строки, чи можна буде оплачувати власним коштом, якщо держава припинить фінансування – має бути визначений в подальшому Кабміном», – наголосив юрист.

Він також акцентував увагу на тому, що зберігання клітин за власні кошти – це приватна послуга, яка не підпадає під цей Закон. А сам Закон не вводить механізми контролю, тож про диверсію щодо військових тут не йдеться.

У висновках Даниїл Попков зазначив: «3 березня нічого не буде: нічого не заборонять, нічого не утилізують. Законодавчу техніку варто вдосконалювати, адже деякі пункти Закону можна було прописати краще».

На його думку, юристка помилково поширила маніпулятивну інформацію, без критичного аналізу Закону.

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Теги: закон військові держава фінансування радник пільги

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