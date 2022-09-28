Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»

Пентагон не бачить ознак того, що Росія має намір припинити війну найближчим часом

Проведенням так званих референдумів на окупованих територіях України Росія намагається відвернути увагу від недосягнення своїх цілей в Україні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Радіо Свобода.

«Вони не змогли досягти ширших стратегічних цілей, тому вони скоротили масштаб і змінили ці цілі. І тому ці останні спроби провести фіктивні референдуми є спробою по суті змінити наратив і відвернути увагу від того факту, що вони не досягають своїх цілей», – сказав він під час брифінгу.

За словами речника Пентагону, немає ознак того, що Росія має намір припинити війну найближчим часом.

Коментуючи оголошену мобілізацію в РФ, Пет Райдер припустив, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії Кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.