Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
Окупанти проводили «референдуми» під дулом автоматів
фото: 5.ua

Пентагон не бачить ознак того, що Росія має намір припинити війну найближчим часом

Проведенням так званих референдумів на окупованих територіях України Росія намагається відвернути увагу від недосягнення своїх цілей в Україні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Радіо Свобода.

«Вони не змогли досягти ширших стратегічних цілей, тому вони скоротили масштаб і змінили ці цілі. І тому ці останні спроби провести фіктивні референдуми є спробою по суті змінити наратив і відвернути увагу від того факту, що вони не досягають своїх цілей», – сказав він під час брифінгу.

За словами речника Пентагону, немає ознак того, що Росія має намір припинити війну найближчим часом.

Коментуючи оголошену мобілізацію в РФ, Пет Райдер припустив, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Росія вже опублікувала нібито перші результати псевдореферендуму.

Зауважимо, що Сполучені Штати Америк заявили, що вважають «референдуми» на окупованих Росією територіях України незаконними. Також США впродовж найближчих днів оголосять про додаткові кроки у відповідь на дії Кремля. Штати будуть працювати з їхніми союзниками й партнерами, щоб притягти РФ до відповідальності.

Читайте також: Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
Теги: Україна війна Пентагон росія референдум

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль не визнає російські псевдореферендуми в Україні
Ізраїль висловив свою позицію щодо російських «референдумів» в Україні
Вчора, 23:10
ЄС запровадить санкції проти організаторів російських псевдореферендумів
Євросоюз запровадить санкції проти організаторів псевдореферендумів
Сьогодні, 01:56
Окупанти підсумували результати фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня
«Референдуми» на окупованих територіях: ЦВК зробила заяву
Вчора, 19:57

Події в Україні

Росія відправила на війну танковий полк без будь-якої підготовки
Росія відправила на війну танковий полк без будь-якої підготовки
Літак, безпілотники та ракета. Генштаб назвав перемоги ЗСУ за добу
Літак, безпілотники та ракета. Генштаб назвав перемоги ЗСУ за добу
Мер окупованого Мелітополя повідомив про гарний знак для міста (відео)
Мер окупованого Мелітополя повідомив про гарний знак для міста (відео)
Вночі окупанти тричі вдарили по Нікополю: деталі прильотів (фото)
Вночі окупанти тричі вдарили по Нікополю: деталі прильотів (фото)
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
Головне за ніч: нова допомога від США та Зеленський на Радбезі ООН
Головне за ніч: нова допомога від США та Зеленський на Радбезі ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
70K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
64K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
59K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
45K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
34K
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів

Новини

Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту