Війна на Донбасі: Російські окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ
Внаслідок ворожих обстрілів один боєць поранений
Російські окупанти від початку доби 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Один боєць зазнав поранень.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, 5 обстрілів українських позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»: неподалік Новолуганського; поблизу Хутора Вільного; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення); двічі біля Луганського.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» окупанти зі станкових та автоматичних гранатометів обстріляв українські позиції біля Водяного.
«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – поінформували в штабі.
Як повідомлялося, минулої доби, 2 листопада, на Донбасі зафіксовано 15 випадків порушення режиму «тиші» з боку окупантів. Зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних сил України.