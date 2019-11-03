Війна на Донбасі: Російські окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ



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Внаслідок ворожих обстрілів один боєць поранений

Російські окупанти від початку доби 6 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Один боєць зазнав поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 5 обстрілів українських позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ»: неподалік Новолуганського; поблизу Хутора Вільного; у районі Золотого (поза межами ділянки розведення); двічі біля Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» окупанти зі станкових та автоматичних гранатометів обстріляв українські позиції біля Водяного.

«Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів поранення зазнав один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – поінформували в штабі.

Як повідомлялося, минулої доби, 2 листопада, на Донбасі зафіксовано 15 випадків порушення режиму «тиші» з боку окупантів. Зазнали поранень двоє військовослужбовців Збройних сил України.