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Війна в Україні і прогнози Ванги: розвідка перехопила розмову окупантів (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні і прогнози Ванги: розвідка перехопила розмову окупантів (аудіо)
фото з відкритих джерел

Росіянка переймається, що ще довго не побачить свого чоловіка

У розмові з російським загарбником його дружина розповідає, що війна в Україні має затягнутись до 2024 року. Про це жінка дізналась аналізуючи прогнози Ванги. Розмову окупант з дружиною оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Росіянка переймається через те, що її чоловік наразі перебуває на війні проти України і вона ще довго не побачить його. «Я також додому хочу, але вже ніяк. Вчора хлопці, які відказниками були, їх повернули назад», – пояснив окупант.

Потім жінка заявила, що за прогнозами Ванги це все має відбуватись до 2024 року і вона перебуває у розпачі, що не побачить свого чоловіка ще два роки.

Також росіянка розповіла окупанту, що в РФ багато чоловіків тікає від мобілізації. Багато хто розлучається з дружинами, аби їх не забрали в армію.

Нагадаємо, триває 223 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування.

Теги: війна Додому дружина жінка Міноборони перехоплення чоловік

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