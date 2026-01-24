Головна Країна Події в Україні
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
фото: поліція Харківщини

У Харкові через нічну атаку безпілотників постраждали 19 осіб

У Харкові через масовану атаку безпілотників уночі 24 січня постраждали 15 цивільних. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Терехова.

«Кількість постраждалих внаслідок нічної повітряної атаки на Харків зросла до 19 осіб», – зазначив Терехов.

«Найбільше дісталося Індустріальному та Немишлянському районам. Є влучання по житлових будинках.
В Індустріальному районі удар прийшовся по 4-поверховому будинку – зайнялися квартири на верхньому поверсі та балкон. Є постраждалі, людей рятували з будинку, серед врятованих – дитина.
Також зафіксовано влучання по багатоповерхівці – сталося загоряння на верхніх поверхах, є постраждалі.  Постраждав і приватний сектор. У Немишлянському районі ударом «шахеда» пошкоджено приватний будинок — виникла значна пожежа, постраждала людина, пошкоджено близько 13 приватних будинків поруч. Окремо – болюча деталь: один з ударів прийшовся поруч із гуртожитком, де проживають внутрішньо переміщені люди. У будівлі перебувало 48 ВПО, є постраждалі. Також у місті зафіксовані влучання в дорогу між будинками приватного сектору з пошкодженням житла, вуличного освітлення та авто — без повідомлень про постраждалих. На ще одній локації в Немишлянському районі безпілотник впав у двір приватного домоволодіння – пошкоджено скління в навколишніх будинках, на щастя, без постраждалих», – розповів Терехов.

Атака на Харків: зросла кількість постраждалих фото 1
фото: поліція Харкова

Поліція Харківської області раніше повідомляла про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків.

«Вночі 24 січня здійснили обстріл ударними безпілотниками по місту. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, два медзаклади, спалахнули пожежі. Станом на 6:00 відомо, що різні травми отримали 15 громадян», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед постраждалих - 12-річний хлопчик, який зазнав гострої стресової реакції.

Під атакою перебували Індустріальний та Немишлянський райони міста. Для допомоги постраждалим та документування воєнних злочинів на місця влучань виїхали всі профільні служби.

Слідчі розпочали досудові розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня Харків атакували ударні безпілотники типу «шахед». Найбільше постраждав Індустріальний район, пошкодження також зафіксовані в Немишлянському районі.

Теги: Харків безпілотник

