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Війська РФ «грають м’язами» біля північних кордонів України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війська РФ «грають м’язами» біля північних кордонів України
Війська РФ проводять демонстраційні дії поблизу кордонів України
фото з відкритих джерел

РФ обстрілює прикордонні райони України

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 серпня.

Війська РФ проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Ворог здійснив обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.

Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії.

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Теги: війна росія Україна окупанти ЗСУ Генштаб

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