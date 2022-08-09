Війська РФ «грають м’язами» біля північних кордонів України

РФ обстрілює прикордонні райони України

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 серпня.

Війська РФ проводять демонстраційні дії з метою сковування маневру підрозділів наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Ворог здійснив обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії у районах сіл Катеринівка, Середина-Буда та Мезенівка Сумської області. Вів повітряну розвідку біля Гаю та Шалигиного.

Підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії.