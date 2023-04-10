Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ексдружина Путіна збагатилася на війні проти України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексдружина Путіна збагатилася на війні проти України
Колишня дружина Путіна Людмила збагатилась на боргах росіян
фото з відкритих джерел

Організація мікрокредитів, що належить Людмилі Очеретній, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 млн рублів ($1,7 млн)

Колишня дружина російського диктатора Володимира Путіна Людмила Очеретна (прізвище другого чоловіка) збагатилася на війні проти України. Організація мікрокредитів, що належить їй, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 млн рублів ($1,7 млн). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ексдружина Путіна заробила на боргах простих людей на тлі того, як закредитованість росіян за воєнний рік досягла рекордного рівня.

Пов'язана з Людмилою Очеретяною фірма «КарМані» (CarMoney), яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн. рублів ($4,7 млн). Чистий прибуток фірми виріс на 66% порівняно з мирним часом, що випливає зі звітності, яку переглянули журналісти.

Путіна-Очеретна особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів ($700 тис) у 2022 році. Виплати було здійснено через власника організації – кіпрський офшор Carmoney CY LTD. Він контролюється компанією Меридіан, 99% у якій належать екс-дружині Путіна.

До речі, за два дні до нового року офшор Очеретна перестав бути власником CarMoney. Компанія пішла у російську юрисдикцію, а її новим власником стало ТОВ «Смарттехгруп». Таким чином фірма уникла економічних санкцій з боку Євросоюзу, оскільки сама Очеретна перебуває під обмеженнями деяких країн. Гендиректором нового власника CarMoney є її давній фінансовий партнер Антон Зінов'єв. Разом з Очеретною він володіє бізнесом з оренди смартфонів «Запросто». Також CarMoney і досі розташовується у будівлі, якою володіє Людмила Очеретна.

Нагадаємо, що нещодавно ексдружина Путіна терміново продавала квартири в Іспанії.

До слова, нещодавно журналісти опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей з величезним спа-комплексом із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом та сауною.

Читайте також: Про що мріяла Людмила Путіна? Журналісти знайшли щоденник ексдружини диктатора
Теги: путін дружина росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Темп російської паспортизації на окупованих територіях залишається низьким
Окупанти вигадали цинічний спосіб змусити українців брати паспорти РФ
Сьогодні, 06:28
Лише цього тижня облаштовані декілька десятків мінних полів з використанням більше 6 тис. протитанкових мін
ЗСУ облаштували на північних рубежах десятки мінних полів (фото)
8 квiтня, 12:33
Лукашенко прибув на переговори до Путіна
Лукашенко прибув на переговори до Путіна
5 квiтня, 19:36
Колишній офіцер Гліб Каракулов розповів про здоров'я диктатора Путіна
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
4 квiтня, 14:16
Міністр Кулеба пояснив, як Міжнародний олімпійський комітет потурає Путіну
Міністр Кулеба пояснив, як Міжнародний олімпійський комітет потурає Путіну
29 березня, 16:53
Російська ракета Х-55
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
26 березня, 14:59
Той самий момент з поцілунком
Міф про безмежну любов Путіна до дітей. Причина його створення
20 березня, 19:12
фото: голос америки
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
20 березня, 13:30
Ордер просто збільшує ціну Путіна під час здачі міжнародному правосуддю
Ордер Міжнародного кримінального суду: юридичними документами війни не виграються
19 березня, 11:34

Соціум

Ексдружина Путіна збагатилася на війні проти України
Ексдружина Путіна збагатилася на війні проти України
Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти
Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти
Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі
Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі
Нелегальні мігранти з Білорусі штурмують кордони Латвії, Литви та Польщі
Нелегальні мігранти з Білорусі штурмують кордони Латвії, Литви та Польщі
Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла декількох людей
Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла декількох людей
Виверження вулкана в Росії: вибухи було чути за 20 км (фото)
Виверження вулкана в Росії: вибухи було чути за 20 км (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
35K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
23K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
20K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
16K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці
12K
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині

Новини

Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту