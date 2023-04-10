Ексдружина Путіна збагатилася на війні проти України

Організація мікрокредитів, що належить Людмилі Очеретній, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 млн рублів ($1,7 млн)

Колишня дружина російського диктатора Володимира Путіна Людмила Очеретна (прізвище другого чоловіка) збагатилася на війні проти України. Організація мікрокредитів, що належить їй, за рік повномасштабної війни збільшила прибуток на 140 млн рублів ($1,7 млн). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ексдружина Путіна заробила на боргах простих людей на тлі того, як закредитованість росіян за воєнний рік досягла рекордного рівня.

Пов'язана з Людмилою Очеретяною фірма «КарМані» (CarMoney), яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн. рублів ($4,7 млн). Чистий прибуток фірми виріс на 66% порівняно з мирним часом, що випливає зі звітності, яку переглянули журналісти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путіна-Очеретна особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів ($700 тис) у 2022 році. Виплати було здійснено через власника організації – кіпрський офшор Carmoney CY LTD. Він контролюється компанією Меридіан, 99% у якій належать екс-дружині Путіна.

До речі, за два дні до нового року офшор Очеретна перестав бути власником CarMoney. Компанія пішла у російську юрисдикцію, а її новим власником стало ТОВ «Смарттехгруп». Таким чином фірма уникла економічних санкцій з боку Євросоюзу, оскільки сама Очеретна перебуває під обмеженнями деяких країн. Гендиректором нового власника CarMoney є її давній фінансовий партнер Антон Зінов'єв. Разом з Очеретною він володіє бізнесом з оренди смартфонів «Запросто». Також CarMoney і досі розташовується у будівлі, якою володіє Людмила Очеретна.

Нагадаємо, що нещодавно ексдружина Путіна терміново продавала квартири в Іспанії.

До слова, нещодавно журналісти опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей з величезним спа-комплексом із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом та сауною.