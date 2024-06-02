Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військовий назвав різницю між армією України та Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Військовий назвав різницю між армією України та Росії
Українська аеророзвідка постійно вдосконалюється, щоб переважити противника
фото з відкритих джерел

Усі генерали вчилися в одних і тих самих школах в один і той самий час, вважає Мєхан

Російська армія не сильно відрізняється у своїй роботі від ЗСУ. Всі генерали вчилися в одних і тих самих школах в один і той самий час. Таку думку висловив оператор БПЛА з позивним Мєхан у інтерв’ю ТСН.ua.

«І зараз управління відрізняється, але сам факт того, що в них є підрозділи аеророзвідки, у нас є підрозділи аеророзвідки. У них є екіпажі FPV – і в нас теж є екіпажі, у них є крила – у нас є крила», – каже військовий.

За його словами, вони відрізняються за технічними характеристиками, але принцип роботи незмінний: знайти особовий склад, якусь важливу ціль і вразити її.

«Тому ми розвиваємося паралельно. Ми зі своєї сторони, вони зі своєї сторони. І сказати, що ми їх в чомусь переважаємо, чи вони кращі в чомусь дуже складно, тому що постійно йде розвиток», – розповів військовий.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. 

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

Читайте також:

Теги: росія ЗСУ армія війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За інформацією, у Темрюкському районі спалахнула нафтобаза після атаки безпілотного літального апарату
Безпілотник атакував Краснодарський край РФ: горить нафтобаза, є постраждалі
31 травня, 04:32
Сирійські демократичні сили заявили, що безпілотники завдали вісім ударів по їхніх позиціях
Туреччина вдарила безпілотниками на північному сході Сирії: є загиблі та поранені
Вчора, 03:38
Росія розробила новий «бронебійний» варіант некерованої авіаційної ракети
Росія розробляє нові безпілотники з пінопласту: аналіз ISW
Вчора, 07:08

Події в Україні

Військовий назвав різницю між армією України та Росії
Військовий назвав різницю між армією України та Росії
У Франківську жінка з дитиною застрягли на колесі огляду через відключення світла
У Франківську жінка з дитиною застрягли на колесі огляду через відключення світла
Bild: ЗСУ контратакували у Вовчанську та повернули кілька кварталів
Bild: ЗСУ контратакували у Вовчанську та повернули кілька кварталів
Forbes: Україна вдарила Himars по Росії вже за кілька годин після дозволу США
Forbes: Україна вдарила Himars по Росії вже за кілька годин після дозволу США
Наступ РФ у Харківській області: чи є загроза прориву на Золочівському напрямку
Наступ РФ у Харківській області: чи є загроза прориву на Золочівському напрямку
Екстрені відключення електроенергії скасовані
Екстрені відключення електроенергії скасовані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
На Закарпатті представники ТЦК намагалися мобілізувати крішнаїтів: чим усе закінчилося
54K
Здійснилася мрія «любителів Росії» в Криму
35K
Британський полковник заявив, що європейські війська будуть змушені воювати в Україні
28K
Очільник штабу РДК спрогнозував майбутнє Росії
18K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
16K
Олігарх Новинський отримав благословення від Єрусалимського патріарха

Новини

Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Сьогодні, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Вчора, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua