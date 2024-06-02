Військовий назвав різницю між армією України та Росії

Усі генерали вчилися в одних і тих самих школах в один і той самий час, вважає Мєхан

Російська армія не сильно відрізняється у своїй роботі від ЗСУ. Всі генерали вчилися в одних і тих самих школах в один і той самий час. Таку думку висловив оператор БПЛА з позивним Мєхан у інтерв’ю ТСН.ua.

«І зараз управління відрізняється, але сам факт того, що в них є підрозділи аеророзвідки, у нас є підрозділи аеророзвідки. У них є екіпажі FPV – і в нас теж є екіпажі, у них є крила – у нас є крила», – каже військовий.

За його словами, вони відрізняються за технічними характеристиками, але принцип роботи незмінний: знайти особовий склад, якусь важливу ціль і вразити її.

«Тому ми розвиваємося паралельно. Ми зі своєї сторони, вони зі своєї сторони. І сказати, що ми їх в чомусь переважаємо, чи вони кращі в чомусь дуже складно, тому що постійно йде розвиток», – розповів військовий.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу.

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм.