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Сили оборони провели на Півдні операцію «Чорний птах»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Сили оборони провели на Півдні операцію «Чорний птах»
Кадри з операції Schwarzer Vogel
фото: скріншот із відео

ЗСУ уразили та знищили основні джерела енергопостачання російських загарбників

Сили оборони України проводять операцію Schwarzer Vogel («Чорний птах»), під час якої вже встигли уразити та знищити основні джерела енергопостачання російських загарбників на південному напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву 422-го окремого полку безпілотних систем Luftwaffe.

«Армія РФ, південний напрямок, вирішила перейти на газову генерацію, бо палива не вистачає, бензину, дизеля, і плювати їм на цивільних, будувалися окремі газопроводи для забезпечення ремонтних та і наших потужностей для безперебійного постачання енергії, які для мирного населення окупованих територій називали профілактичними ремонтами», – розповіли українські військові.

Вони також додали, що за діями російських загарбників увесь цей час уважно стежили розвідки угруповання військ «Південь», 17АК, 422 Luftwaffe.

На тлі останніх подій було ухвалено рішення провести операцію, яка отримала назву Schwarzer Vogel («Чорний птах»). Наразі вона перебуває на етапі завершення.

«Уражені/знищені, всі основні джерела постачання енергії для окупантів, активна спроможність агресора по смузі суттєво зменшена», – ідеться в заяві захисників.

Окрім того, у 422 Luftwaffe наголосили, що під час проведення цієї операції ніхто з цивільних не постраждав.

Раніше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.

Під час першого сезону операції «Вівальді» підрозділи протиповітряної оборони Третього армійського корпусу масово знищували російські безпілотники, позбавляючи окупантів можливості отримувати інформацію про ситуацію на полі бою.

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Теги: окупанти армія військові

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