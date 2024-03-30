Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії
Лабрадор Ермі
фото: Національна гвардія України/Instagram

У Національній гвардії зазначили, що ситуація «не була такою бентежною»

Днями Мережу сколихнув допис про те, що військовослужбовець Нацгвардії на ім'я Валерій дорогою від Києва до Чернігова змушений був їхати в тамбурі потяга, бо йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через службового собаку лабрадора, який був із ним. За правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.  

У Національній гвардії зазначили, що ситуація «не була такою бентежною» і собака «спокійно подорожував під наглядом свого кінолога». Там уточнили, що до самого Києва військовий та лабрадор їхали у викупленому купе, як те передбачено правилами.

А вже з Києва найближчим потягом, щоб дістатися Чернігова, був саме «Інтерсіті». Тож військовий взяв квиток, щоб не чекати до пізньої ночі, коли буде змога їхати пасажирським поїздом саме у купе.

«Працівники залізниці – все зрозуміли, ми про все домовилися і поїхали. І, хоча за правилами у загальних вагонах Інтерсіті, де багато людей, таким великим собакам, як я, їхати не можна, для мене зробили виключення – а щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, я поїхав у тамбурі. Врешті, нам з кінологом було важливо дістатись додому якнайшвидше. І я ті дві години навряд хотів би їхати в наморднику, навіть якби мене туди впустили… Моя така подорож це більше виняток, ніж тенденція (маю на увазі – з перевезенням саме службових тварин)», – такий допис опублікуавли у Нацгвардії від імені лабрадора Ермі.

Керівник пресслужби Нацгвардії Руслан Музичук розповів у коментарі «Громадському», що формування має свій спеціальний транспорт: спецвагони та автомобілі, призначені для перевезення собак. За його словами, ці засоби використовують для того, аби, зокрема, уникати таких ситуацій, яка сталася у вагоні «Укрзалізниці».

Як стало відомо Музичуку, цей випадок – збіг обставин, і військовий сам сказав провіднику, що їхатиме в тамбурі, оскільки діють правила, які не дозволяють заводити службових собак «у такі місця».

«Ми усвідомлюємо, що правила вже застарілі. Наразі команда працює над їхнім оновленням, але це досить складний і тривалий процес. Адже зміни вносять до Кабінету Міністрів, тому швидкість ухвалення рішень залежить не лише від «Укрзалізниці», – прокоментували в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, український військовослужбовець змушений був їхати в тамбурі потяга, адже йому не дозволили зайняти своє місце згідно з придбаним квитком через його службового собаку – лабрадора.

Читайте також: «Або їдь у тамбурі, або висаджу з потяга»: військова поділилася історією поїздки з собакою

 

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеські поліцейські привітали з днем народження лабрадора Васю, який брав участь в АТО
Одеські поліцейські привітали з днем народження лабрадора Васю, який брав участь в АТО
11 жовтня, 2017, 18:28
Вівчарки, лабрадори, ротвейлери: порядок під час фіналу Ліги чемпіонів охоронятимуть понад 100 собак
Вівчарки, лабрадори, ротвейлери: порядок під час фіналу Ліги чемпіонів охоронятимуть понад 100 собак
20 травня, 2018, 10:47
У Житомирській області суд виніс вирок юнакові, який вкрав лабрадора на подарунок дівчині
Вкрав лабрадора на подарунок дівчині: у Житомирі суд виніс вирок юнакові
12 лютого, 2021, 03:56

Події в Україні

Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив, у районі яких населених пунктів ідуть бої
Авдіївський напрямок: Генштаб повідомив, у районі яких населених пунктів ідуть бої
«Шахеди» і загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
«Шахеди» і загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії
Військового з лабрадором не пустили до салону потяга – нові подробиці гучної історії
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами
Командир штурмовиків пояснив, як слід чинити з ухилянтами
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)
Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Недоімперія вмирає. Коли чекати на її кінець?
6549
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5090
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
4893
За якої умови Путін віддасть всі окуповані території: Кремль відповів на слова Зеленського
2798
Мер одного з українських міст заявив, що вступає до лав ЗСУ
2415
Зеленський звільнив свого першого помічника і ще кількох радників та уповноважених

Новини

«Укренерго» закликає державу вирішити боргову кризу в енергетиці
Сьогодні, 17:44
У Києві стартувала нова хвиля діалогових зустрічей «Я – Маріуполь: маю жити»
Сьогодні, 12:58
«Сталевий фронт» Ахметова передав для розвідників «Сич»
Сьогодні, 12:41
Вибухи на Одещині, стало відомо про руйнування ТЕС на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 березня
Сьогодні, 05:20
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua